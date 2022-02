Ukrainere holder i kø på motorvej for at komme ud af Kijev

Billeder fra nyhedsbureauet Reuters viser torsdag morgen et hav af personbiler, som holder i kø for at komme væk fra den ukrainske hovedstad, Kijev.

Det sker, efter at Rusland natten til torsdag har indledt et større angreb mod Ukraine.

Natten til torsdag gik Ruslands præsident, Vladimir Putin, på talerstolen. Han fortalte, at russiske styrker ville blive indsat i det østlige Ukraine.

Putin hævder, at to selvudnævnte republikker i Ukraine er under "angreb" og desuden udsat for "folkemord" fra ukrainske styrker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har både Ukraine og adskillige vestlige ledere gentagne gange afvist.

Putin kalder de russiske styrker for "fredsbevarende".

Men torsdag morgen var der alt andet end fredeligt i Ukraine.

Russiske tropper kom angiveligt både fra nord, syd og øst.

Øst gennem de to selvudnævnte republikker Luhansk og Donetsk. Syd fra Sortehavet og den annekterede halvø Krim. Nord fra den hviderussiske grænse.

Militære faciliteter i Ukraine er desuden blevet angrebet med missiler.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, sagde torsdag morgen til det russiske nyhedsbureau Tass, at Rusland ikke ville angribe ukrainske byer.

Putin har tidligere sagt, at han ikke agter at besætte ukrainsk territorium.

Med til den historie hører det dog, at Putin anser de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk for værende selvstændige. Det er ikke et synspunkt, som Vesten deler.

Sjojgu har siden sagt, at ukrainske civile ikke er i fare.

Han understregede over for Tass, at Rusland udelukkende går efter at ødelægge ukrainsk militært materiel.

I Donetsk oplyser et øjenvidne til Reuters, at der er blevet taget tungt artilleri i brug.

Reuters skriver klokken 06.59 dansk tid, at Ukraines militær oplyser, at det har nedskudt fem russiske fly og en enkelt russisk helikopter. Det skal være sket i Luhansk-regionen.

/ritzau/