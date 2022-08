Ukrainere tvinges til at kæmpe mod egne landsmænd

Titusindvis af ukrainere i de besatte områder i Donbas tvinges til at kæmpe for den russiske hær. Mange gemmer sig i månedsvis i deres hjem af frygt for at blive rekrutteret

Ihor, en 36-årig ukrainsk iværksætter fra den østukrainske Donbas-region, har ikke lyst til at skyde på sine egne landsmænd. I et halvt år har han derfor foregivet, at han ikke eksisterer. Han forlader ikke sit hus, går ikke på arbejde, går ikke på markedet. Hans hustru køber ind. Han bor i en 110 kvadratmeter stor lejlighed i udkanten af en større by i den russisk kontrollerede del af Donbas, i den såkaldte "Donetsk Folkerepublik", som siden 2014 har været besat af russisk-støttede separatister. Havde han ikke gemt sig for besættelsesmagten, havde han for længst været ved frontlinjen for at kæmpe sammen med separatisterne mod den ukrainske hær. Altså mod sine egne.

"Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan en fremmed stat, Rusland, vil tvinge mig som ukrainsk borger til at kæmpe mod mit eget land,“ siger Ihor - som ikke er hans rigtige navn - til den tyske ugeavis Die Zeit.