Ukraines førstedame tvivler på fred selv ved afståelse af områder

At afgive landområder til Rusland vil ikke standse de russiske invasionsstyrker i Ukraine og sætte en stoppe for krigen, der har varet i over tre måneder, ødelagt byer og fordrevet millioner af ukrainere fra deres hjem.

Det siger Ukraines førstedame, Olena Zelenska, i et interview med den amerikanske tv-station ABC News.

- Selv hvis vi ville overveje (at afgive, red.) territorier, ville det ikke stoppe den angribende part, som ville fortsætte med at presse på og tage flere og flere skridt fremad, flere og flere angreb mod vores territorium, siger hustruen til præsident Volodymyr Zelenskyj.

Interviewet med Olena Zelenska vil blive vist torsdag i USA i programmet "Good Morning America".

Ifølge ABC News er det hendes første solointerview på tv, siden invasionen begyndte den 24. februar.

Ruslands umiddelbare mål i begyndelsen af invasionen var at indtage Ukraines hovedstad, Kyiv.

Men de ukrainske styrker holdt stand i forsvaret af millionbyen, og siden har det russiske militær koncentreret indsatsen i Donbas i det østlige Ukraine med en stor landoffensiv.

Donbas består af de omstridte løsrivelsesregioner Luhansk og Donetsk.

Der har i flere uger været hårde kampe i Donbas, og de russiske styrker gør langsomt fremskridt. Det vurderer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War.

Præsident Volodymyr Zelenskyj medgav i slutningen af maj, at situationen i Donbas var "meget vanskelig".

Den ukrainske regering har dog afvist overhovedet at drøfte en våbenhvile eller afstå området, selv om Rusland angiveligt er tæt på at have kontrol over Luhansk.

Ifølge Mykhajlo Podoljak , der er rådgiver for præsident Zelenskyj, vil en våbenhvile blot blive udnyttet af Rusland, som vil slå hårdere tilbage.

- Krigen stopper ikke af den grund. Den bliver bare sat på pause i noget tid. Alt imens vil russerne med fornyet intensitet genopbygge deres våbenarsenal, deres mandskabsstyrke og arbejde på deres fejl, sagde Podoljak for nylig.

/ritzau/