Ukraines forsvarsminister: F-16-træning er begyndt

Træningen af ukrainske piloter i brugen af F-16-kampfly er begyndt, siger Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov.

Han siger dog også, at det vil tage mindst seks måneder og muligvis længere.

Meldingen kommer, efter at USA torsdag gav grønt lys til, at danske og hollandske F-16-fly kan sendes til Ukraine.

Reznikov siger i et interview, at seks måneders træning anses for at være minimum for piloter, mens det endnu ikke står klart, hvor længe det vil tage at træne ingeniører og mekanikere.

Ukraine har efterspurgt de sofistikerede amerikanskfremstillede kampfly, så de kan udfordre Ruslands overlegenhed i luftrummet.

- Derfor, for at opbygge rimelige forventninger, hav minimum seks måneder i tankerne, men bliv ikke skuffet, hvis det tager længere, siger han på Kanal 24.

En amerikansk embedsmand sagde torsdag, at den amerikanske regering vil lade Danmark og Holland sende F-16-fly til Ukraine, så snart ukrainske piloter er blevet trænet.

Reznikov siger, at han ikke vil give detaljer om, hvor træningen foregår.

I juli sagde daværende fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at træning af det ukrainske luftvåben i anvendelsen af F-16-kampfly ville begynde i Skrydstrup til august.

Hvorvidt den ukrainske forsvarsminister og den daværende fungerende danske forsvarsminister taler om den samme træning, står ikke klart.

Søndag besøger statsminister Mette Frederiksen (S), forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) Flyvestation Skrydstrup.

Der er ikke offentliggjort et egentligt program for de tre ministres besøg på flyvestationen.

/ritzau/Reuters