Ukraines hær: Rusland kommer ingen vegne på Østfronten

Russiske soldater er ubønhørlige i deres forsøge på at erobre de udbombede byer Bakhmut og Avdijivka i det østlige Ukraine. Men de gør ingen fremskridt.

Sådan lyder det onsdag fra den ukrainske hær.

Modparten hævder derimod, at det stadig går fremad.

De to byer er sammen med andre mindre byer i regionen Donetsk epicentret for de russiske angreb, lyder det fra den ukrainske hær.

- Fjendens fortsætter sine angreb på byen Bakhmut. Vores forsvarere holder stadig modigt stand i byen og har slået adskillige fjendtlige angreb tilbage, fremgår det af en erklæring fra den ukrainske generalstab.

57 angreb på Bakhmut og andre byer er blevet slået tilbage, hedder det.

Det britiske forsvarsministerium har under krigen haft sikre efterretninger om, hvordan det forløber på slagmarken.

Herfra lyder det onsdag, at de russiske styrker kun har gjort "marginale fremskridt" i et forsøg på at omringe byen Avdijivka. De har mistet mange pansrede vogne og kampvogne.

Denis Pusjilin, der er den russisk-indsatte guvernør i de dele af regionen Donetsk, som Rusland holder besat, bestrider nogle af oplysningerne.

Han siger, at de fleste ukrainske soldater har trukket sig tilbage fra en metalfabrik i den vestlige del af byen Bakhmut. Og de russiske styrker rykker frem.

Nyhedsbureauet Reuters er ikke i stand til at verificere parternes oplysninger om kampene ved fronten.

