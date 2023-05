Ukraines hær vinder terræn ved Bakmut

Ukraine vinder terræn ved Bakmut.

En højtstående befalingsmand siger lørdag på sociale medier, at "vores soldater rykker frem i nogle områder ved fronten, og fjenden mister udstyr og bemanding".

Det skriver Oleksandr Syrskyi, som er kommandant for ukrainske styrker i området.

Meldingen kommer, efter at flere vestlige eksperter og efterretningsorganer har meldt om delvis russisk tilbagetrækning i området.

I en opdatering af efterretninger fra Ukraine lørdag siger det britiske ministerium, at en russisk brigade "gennem de seneste fire døgn sandsynligvis har trukket sig panikagtigt tilbage fra stillinger ved fronten syd for Bakhmut".

I Washington D.C. skriver Institut for Krigsstudier (ISW), at optagelser fra 12. maj viser russiske styrker, der flygter fra artilleribeskydning på sydbredden af Berkhivske-bassinet.

Bassinet ligger omkring fire kilometer nordvest for Bakhmut.

Det ukrainske militær siger, at Rusland har fokus på mål nær Lyman, Bakhmut, Avdiivka og Marinka.

- Fjenden gennemførte 36 angreb mod disse områder i det seneste døgn, hed det i en ukrainsk rapport lørdag formiddag.

Flere russiske kilder advarer ifølge tænketanken i Washington om, at ukrainske styrker muligvis er ved at omringe den paramilitære Wagner-gruppe, der er spydspids for Ruslands offensiv i Bakhmut.

Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, hævder ifølge ISW, at ukrainske styrker har indtaget positioner indenfor 500 meter af byens nordvestlige grænse.

Tyskland meddelte lørdag, at det har sammensat landets hidtil største militære støttepakke til Ukraine. Pakken omfatter militært udstyr til en værdi af 2,7 milliarder euro - mere end 20 milliarder kroner.

Det tyske nyhedsbureau dpa skrev lørdag formiddag, at den militære våbenpakke er blevet vedtaget i Forbundsdagen i Berlin.

Støttepakken omfatter ifølge nyhedsmagasinet Der Spiegel blandt andet infanterikampkøretøjer, Leopard 1-kampvogne og antiluftskytskampvogne.

Desuden er der i pakken 200 droner til rekognoscering.

Pakken blev offentliggjort, da den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, indledte et besøg i Rom lørdag.

/ritzau/AFP