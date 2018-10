Ukraines kirke bliver selvstændig - vrede i Rusland

Strid om udviklingen i den ortodokse krise ventes at blive et markant emne under Ukraines præsidentvalgkamp.

Ukraines ortodokse kirke får status som en selvstændig kirke, hvilket bliver fejret som en historisk begivenhed i landet. I Rusland kaldes det en katastrofe, og der er vrede hos den russiske patriark.

Torsdagens beslutning blev truffet på et møde i Istanbul af den økumeniske patriark Bartholomeus af Konstantinopel. Han regnes som åndelig leder for verdens ortodokse kirker og har sit hovedsæde i den tyrkiske storby.

- Ukraine har ventet på denne historiske beslutning i 330 år, siger den ukrainske præsident, Petro Porosjenko.

- Det er en sejr, hvor det gode vinder over det onde. Hvor lyset vinder over mørket, siger præsidenten, som torsdag holdt en tv-transmitteret tale om den nye udvikling i landets kirke.

Rusland havde advaret mod en udvikling, hvor den ukrainske kirke får tilladelse til at bryde med Ruslands magtfulde ortodokse kirke, der ledes af patriarken Kirill.

Den russiske patriark rejste tidligere i år til Istanbul i et forsøg på at overtale patriarkatet til at afstå fra beslutningen.

Den nye situation vil uundgåeligt komme til at spille en afgørende rolle ved Ukraines præsidentvalg i marts næste år, da præsident Porosjenko har gjort uafhængighed af Ruslands ortodokse kirke til en at af sine vigtigste mærkesager i sin kamp for at blive genvalgt.

Istanbul fik sit nuværende navn efter den osmanniske erobring af Konstantinopel i 1453. Byen var endnu tidligere hovedstad i Det Byzantinske Rige.

I Moskva siger en talsmand for den russiske patriark i en tv-transmitteret kommentar, at "Patriarkatet i Konstantinopel har overskredet en rød linje".

Moskvas Patriarkat har massiv opbakning i Kreml. Det argumenterer for, at det teknisk set har stået for tilsynet af de fleste menigheder i Ukraine, og det har advaret mod at skabe splittelse mellem verdens ortodokse kirker.

/ritzau/AFP