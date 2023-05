Ukraines kornproblemer kan lægge pres på udviklingsbistanden

Høje priser på fødevarer, mangel på energi og stigende inflation. Ruslands krig i Ukraine har skubbet til en tredoblet krise i mange udviklingslande. Og den truer med at kræve mere af EU-landenes udviklingsbistand.

Det fastslår flere af EU-landenes ministre i forbindelse med et møde i Bruxelles torsdag. Blandt dem er minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen (S).

- Krigen har nu i ganske lang tid besværliggjort den normale eksport af fødevarer fra Ukraine. Det rammer mange af de lande i verden, som i forvejen har det hårdt, siger Dan Jørgensen.

I sidste ende kan de høje fødevarepriser fører til, at der må bruges endnu mere udviklingsbistand, hvis ikke der findes en løsning på eksporten fra Ukraine. Sådan lyder advarslen fra den svenske minister for udviklingsbistand og international handel, Johan Forssell.

- Der er nogle lande, som er mere påvirkede end andre. Men hvis ikke vi sikre eksport af korn fra Ukraine, så stiger behovet for udviklingsbistand. Det hænger sammen, siger Johan Forssell.

Rusland har i perioder blokeret for eksporten af korn, men har siden åbnet for ukrainsk eksport gennem Sortehavet.

Danmark og flere andre EU-lande støtter det såkaldte Black Sea Grain Initiative. Det skal sikre, at der eksporteres korn fra ukrainske havene til blandt andet Afrika.

Derudover diskuterede EU-landene torsdag muligheden for at finde flere alternative veje, som man kan sikre fødevareeksporten ud af Ukraine.

- Afrika er ganske hårdt ramt på grund af stigende fødevare- og energipriser. Samtidig er klimaforandringer begyndt at sætte rigtig hårdt ind med blandt andet tørke i afrikanske lande.

- Det er den perfekte storm, fordi flere kriser spiller ind i hinanden. Hvis ikke Vesten bliver bedre til at finde løsninger, så vil behovet for hjælp kun stige, siger Dan Jørgensen.

EU-kommissær for internationale partnerskaber, Jutta Urpilainen, understreger, at EU-landene i forvejen gør meget for at give humanitær bistand.

- Men vi skal ikke kun se det på kort sigt i forhold til humanitær bistand. Afrika importerer fortsat mange fødevare og gødning fra lande uden for Afrika.

- Derfor må vi på mellemlang sigt også investere mere i landbrug og fødevareproduktion i Afrika, så de afrikanske lande kan blive mere uafhængige, siger Jutta Urpilainen.

