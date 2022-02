Ukraines London-ambassadør vakte opsigt med udsagn om Nato

Den britiske viceforsvarsminister, James Heappey, siger mandag, at Storbritannien vil støtte Ukraine i dets ambitioner i forbindelse med Nato - uanset hvad ukrainerne beslutter.

Udtalelsen kommer som en kommentar til nogle lidt forvirrende udtalelser mandag morgen fra den ukrainske ambassadør i London.

I første omgang sagde ambassadør Vadim Prystaiko til BBC, at Ukraine ville være fleksibel, og at landet for at undgå krig med Rusland kunne være klar til at droppe sit ønske om at komme med i Nato.

Men ambassadøren synes ifølge BBC at lægge afstand til sin udtalelse efter reaktioner fra den ukrainske præsidents kontor i Kijev.

Ambassadør Prystaiko siger i anden omgang til BBC, at han er glad for at få lejlighed til at tydeliggøre sine bemærkninger.

Han lægger afstand til sin tidligere udtalelse, efter at Ukraines præsidentkontor har gjort det klart, at ambitionen om på sigt at blive optaget i Nato og EU er en del af den ukrainske forfatning.

- Der er ikke tale om at udskyde vores ambition om at komme med i Nato. Det, vi taler om, er, at vi jo ikke er med i familien nu, så vi er nødt til at forfølge andre ting som bilaterale aftaler med Storbritannien og USA.

- Så vi er som supplement til Nato på udkig efter andre ting, der kan hjælpe os med at overleve de aktuelle udfordringer lige nu, siger Prystaiko, som fastslår, at en tidligere BBC-rapport om hans udtalelser var et resultat af en misforståelse.

- Vi er ikke medlem af Nato på nuværende tidspunkt, og for at undgå krig er vi parate til at gøre mange indrømmelser, og det er det, der sker i forhandlingerne med Rusland. Men det har ikke noget med Nato at gøre, da dette spørgsmål en del af Ukraines forfatning.

Ukraine fik i 2008 et løfte fra Nato om, at det på et tidspunkt vil få mulighed for at blive medlem af den vestlige forsvarsalliance. Den russiske præsident, Vladimir Putin, siger, at Ukraines stadigt tættere relationer til Vesten vil gøre landet til en affyringsrampe for Nato-missiler vendt mod Rusland.

På et spørgsmål om, hvorvidt Ukraine trækker i land i dets bestræbelser på at blive Nato-medlem, svarer ambassadøren "nej".

/ritzau/Reuters