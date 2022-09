Ukraines modoffensiv slår skår i Putins image. Men hans kritikere kræver mere krig

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har holdt sine kritikere i det russiske samfund i et jerngreb, siden han besluttede at invadere Ukraine den 24. februar. Men med den russiske hærs tilbagetrækning og tab af erobrede områder i det nordøstlige Ukraine i weekenden er kritiske røster i Rusland begyndt at tale åbent om Putins fejl. Det image af kompetence og magt, den russiske leder har forsøgt at opbygge gennem to årtier, er begyndt at smuldre.

“Det er endnu ikke forbudt for politikere at have en mening. Og det er heller ikke forbudt at tale for præsidentens tilbagetrædelse. Han er ikke en monark, men en ansat arbejder, der modtager løn af vores skattepenge,” skriver kommunale politikere fra 18 distrikter i Moskva og Sankt Petersborg i en offentlig erklæring, hvori de kræver Putins afgang.