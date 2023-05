Ukraines ønske om en tidsplan for medlemskab udfordrer Nato

Nato-landene skal have en fælles holdning til Ukraines vej mod medlemskab af forsvarsalliancen. Det siger Norges udenrigsminister, Anniken Huitfeldt.

Hun understreger på et pressemøde i Oslo onsdag, at spørgsmålet ikke drejer sig om, hvorvidt Ukraine skal blive medlem. Men hvornår.

- Alle allierede er enige om, at Ukraine vil blive medlem af Nato. Natos dør forbliver åben, og det er op til Ukraine og Nato-landene at træffe beslutningen om, hvornår Ukraine bliver medlem. Det er ikke op til Moskva, siger Anniken Huitfeldt.

Norge er onsdag og torsdag vært for det sidste Nato-udenrigsministermøde før det afgørende topmøde i Vilnius i juli.

Her presser Ukraine støttet af flere østeuropæiske Nato-lande på for at få en mere konkret handlingsplan. Landene ønsker, at man blive enige om en tidsplan på topmødet i Vilnius.

Men spørgsmålet om en konkret køreplan deler Nato-landene. Lande som USA og Tyskland er forsigtige i forhold til at sende signaler om snarligt Nato-medlemskab, som måske vil føre Nato tættere på en egentlig krig med Rusland.

- Vi skal arbejde for at finde et fælles standpunkt mellem alle Nato-landene. Det vil vi diskutere på mødet torsdag. For enighed blandt Nato-landene er afgørende for alliancen, siger Anniken Huitfeldt.

Nato aftalte på topmødet i Bukarest i 2008, at Ukraine vil blive medlem på et tidspunkt. Men spørgsmålet er hvornår.

I sidste uge gjorde Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, det klart, at Ukraine ikke vil kunne blive medlem af alliancen, så længe krigen mod Rusland fortsætter.

- At blive medlem midt i en krig er ikke på dagsordenen. Spørgsmålet er, hvad der sker, når krigen slutter, sagde Jens Stoltenberg ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På pressemødet blev Anniken Huitfeldt også spurgt til, hvem der skal afløse Jens Stoltenberg som Natos generalsekretær, når han træder tilbage til efteråret.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er et blandt flere navne, der er blevet sat i forbindelse med posten.

Den diskussion holder Anniken Huitfeldt sig dog helt ude af. Hun ville heller ikke kommentere på, hvorvidt det vil være en god idé med en kvinde på posten. Hidtil har Nato kun haft mandlige generalsekretærer.

- Jens Stoltenberg har gjort det fantastisk i ni år, men nu udløber hans mandat. Det er op til ham og medlemslandene at udpege en ny generalsekretær, så jeg kan ikke sige mere om det, siger Anniken Huitfeldt.

/ritzau/