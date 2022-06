Ukraines præsident: 100 ukrainere bliver dræbt dagligt

100 mennesker bliver dagligt dræbt i det østlige Ukraine, mens mellem 450 og 500 bliver såret.

Det siger Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, torsdag.

Han siger samtidig, at "omkring 20 procent" af Ukraine er besat.

- I dag er omkring 20 procent af vort territorium kontrolleret af besættelsesstyrkerne.

Han tilføjer, at dette omfatter territorium besat under invasionen samt den annekterede Krimhalvø og områder besat prorussiske separatister.

Præsidenten udtrykker taknemmelighed for al den hjælp, som hans land har modtaget. Samtidig siger han dog, at leverancerne af våben bør trappes op.

Zelenskyj understreger også, at der er behov for at få defineret mål, som skal opnås af Ukraine for at bringe landet ind på en klar kurs mod sejr.

Den ukrainske leder fremsatte sine udtalelser i en videotale til politiske ledere i Luxembourg. Det sker samtidig med, at russiske styrker forstærker deres stillinger i den østlige Donbas-region.

Russerne opretholder et stadigt pres mod Kramatorsk - Ukraines administrative center i regionen.

- 12 millioner ukrainere er blevet tvunget til at flygte fra deres hjem. Over fem millioner er flygtet til udlandet, siger præsidenten.

Krigen i Ukraine har fredag varet 100 dage.

Militære iagttagere har mest fokus på kampe i den østlige region Donbas. I det område strammer russiske styrker deres greb om en vigtig industriby samt om jernbaneforbindelser, som anvendes til transport af våbenleverancer fra Ukraines allierede.

I de seneste dage har Rusland beskyldt USA for at kaste benzin på bålet med planer om at sende avancerede luftforsvars-missilsystemer til den ukrainske regering.

