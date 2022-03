Ukraines præsident beder Danmark og ni andre lande om flere våben

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beder Danmark og ni andre lande i forsvarssamarbejdet Joint Expeditionary Force om at sende flere våben til Ukraine. Det skriver Reuters.

- Vi er alle mål for Rusland, og alt vil gå imod Europa, hvis ikke Ukraine holder stand. Hjælp jer selv ved at hjælpe os, sagde præsidenten i en tale til lederne fra de nordiske og baltiske lande.

Volodymyr Zelenskyj var med til mødet, som bliver afholdt i London, via et videolink.

- I ved, hvilken slags våben vi har brug for. Uden jeres støtte ville det være meget svært, jeg er meget taknemmelig. Men jeg vil gerne sige, at vi har brug for mere, lød bønnen fra Zelenskyj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er vært for mødet, og fra Danmark deltager forsvarsminister Morten Bødskov (S).

Joint Expeditionary Force med forkortelsen JEF er et forsvarssamarbejde ledet af Storbritannien med fokus på Østersøregionen og det høje nord.

Det er en udrykningsstyrke med rod i Nato - som ud over briterne består af NATO-landene Danmark, Norge, Estland, Letland, Litauen, Holland og Island samt Sverige og Finland.

Ifølge TV2's journalist kunne pressen være til stede i de første fem til syv minutter af Zelenskyjs tale.

Herefter fortsatte mødet uden pressens tilstedeværelse.

For godt to uger siden tog den danske regering sammen med Folketinget en beslutning om at sende panserværnsvåben til Ukraine. Det drejer som om 2700 skulderbårne panserværnsraketter.

Få dage senere ankom den danske sending våben til Ukraine med et fragtfly.

Skulderbårne panserværnsraketter er våben, der kan bruges på kortere afstande mod blandt andet pansrede køretøjer.

Flere andre lande har også allerede sendt våben afsted. Desuden har EU afsat 450 millioner euro - knap tre milliarder kroner - til at købe våben til Ukraine. EU skal blandt andet finansiere køb af jagerfly.

/ritzau/