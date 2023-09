Ukraines præsident besøger Biden i Det Hvide Hus torsdag

Det Hvide Hus bekræfter, at præsident Joe Biden skal mødes med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, i næste uge.

Zelenskyj kommer til New York for at deltage i FN's Generalforsamling. Han vil torsdag tage til Washington for at mødes med den amerikanske leder i Det Hvide Hus.

Biden, som også deltager i FN's Generalforsamling, skal i næste uge også have møder med Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, og den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu. Det oplyser Det Hvide Hus.

Dertil kommer, at Biden skal mødes med præsidenterne fra fem centralasiatiske lande.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, siger, at Biden skal diskutere en række temaer i forbindelse med generalforsamlingen i verdensorganisationen.

Det gælder blandt andet klimaforandringer, krigen i Ukraine og international sikkerhed.

Det har i et stykke tid været kendt, at Zelenskyj ventedes at være blandt deltagerne i den såkaldte højniveau-uge under generalforsamlingen, hvor de fleste af verdens stats- og regeringschefer er i New York.

Generalforsamlingen finder sted i skyggen af tiltagende geopolitiske spændinger. Det er først og fremmest på grund af krigen i Ukraine og Kina og Ruslands forsøg på at vinde øget indflydelse i udviklingslandene på USA's og EU's bekostning.

Adskillige møder i New York på topniveau vil have fokus på udviklingslande i Afrika, Latinamerika og Asien samt på klima, sundhed og finansieringer af udvikling.

- I år har landene på den sydlige del af kloden sat dagsordenen, siger Richard Gowan, som er FN-direktør for Den Internationale Krisegruppes tænketank.

- Ikke-vestlige lande har været ret gode til at drage fordel af den aktuelle udvikling. Jeg tror, at de har forstået, hvordan de på den ene side kan udnytte USA's støtte og på den anden Ruslands støtte, siger han.

