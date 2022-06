Ukraines præsident besøgte frontby nær Odesa

Det er sjældent, at den ukrainske leder har forladt Kyiv siden russernes invasion den 24. februar.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, besøgte lørdag den sydlige frontby Mykolajiv, som er strategisk vigtig med dens placering nær Odesa.

Ukrainske medier omtalte besøget lørdag, men de nævnte ikke præcist, hvornår det fandt sted.

- Præsidenten inspicerede den regionale statsbygning í Mykolajiv, som blev ødelagt ved et russisk missilangreb, hedder det i en officiel pressemeddelelse.

Et missil dræbte 37 mennesker i bygningen sidst i marts.

Russiske enheder nåede frem til udkanten af Mykolajiv først i marts, men de blev drevet tilbage til østlige og sydlige stillinger, hvor der stadig kæmpes.

Det ukrainske præsidentkontor siger, at Zelenskyj også besøgte et hospital i Mykolajiv og tildelte byens borgmester, Oleksandr Senkevytj og guvernør Vitalij Kim tapperhedsmedaljer for deres indsats.

Det er første gang Zelenskyj besøger Mykolajiv siden Ruslands invasion i februar.

Talsmænd for præsidenten sagde, at han under mødet med politiske ledere og embedsmænd drøftede genoprettelse af vandforsyninger og hjælp til landbruget.

Mykolajiv, som inden krigen havde omkring en halv million indbyggere, ligger ved floden Bug, som munder ud i Sortehavet 65 kilometer væk. Ukraines største havn ligger i Odesa.

I byen Sjevjerodonetsk fortsatte hårde kampe lørdag.

- Vores forsvarsgrupper kæmper mod russere i alle retninger, siger guvernør Serhij Hajdaj i Luhansk på tjenesten Telegram.

Russerne har forsøgt at vinde kontrol over byen i flere uger.

– De kontrollerer ikke byen fuldstændigt, siger Hajdaj.

På den anden side af floden - over for Sjevjerodonetsk- ligger byen På Lysytsjansk, som fortsat kontrolleres af ukrainerne.

Russerne kan ifølge ukrainske embedsmænd ikke komme tæt på Sjevjerodonetsk, og russerne bombarderer derfor byen fra luften.

Det britiske forsvarsministerium siger, at Ruslands styrker i Donbas i stigende grad synes af kæmpe ud fra improviserede og ikke forberedte aktioner i grupper, som er stærkt underbemandede.

