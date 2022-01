Zelenskij er parat til at træffe de nødvendige beslutninger ved topmøde med Rusland, Frankrig og Tyskland.

Ukraines præsident er parat til at afslutte konflikt

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, erklærer sig parat til at træffe de nødvendige beslutninger for at få afsluttet krigen i det østlige Ukraine.

Det kan ske ved et topmøde med deltagelse af Rusland, Frankrig, Tyskland og Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Tiden er inde til, at vi når til enighed om at afslutte konflikten. Vi er parate til at træffe de nødvendige beslutninger ved et nyt topmøde med deltagelse af lederne af de fire lande, siger Zelenskij i en erklæring.

I samme erklæring siger Zelenskijs stabschef, Andrij Jermak, at Ukraine ønsker at nå til enighed om foranstaltninger som indførelse af en våbenhvile og flere udvekslinger af fanger.

USA og regeringen i den ukrainske hovedstad, Kijev, siger, at titusindvis af russiske soldater er mobiliseret ved grænsen til Ukraine, hvor de kan være ved at forberede en militær offensiv.

Delegationer fra USA og Rusland indledte mandag forhandlinger i Genève om Ukraine.

I Kreml siger talsmanden Dmitrij Peskov overraskende tirsdag, at "forhandlingerne var en positiv start på en fortsat dialog".

- Forhandlingerne fortjener en positiv vurdering, men der er ikke tale om en proces, som vi blot har for at have en proces.

- Det vigtige er resultatet, og der er endnu ikke noget at sige om resultatet, siger Peskov.

Et møde i Nato-Rusland Rådet finder sted onsdag i Bruxelles.

Herefter mødes det permanente råd i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (Osce) i Wien torsdag. Her ventes Ukraine også at være det dominerende emne.

Rusland har givet USA en lang række forslag op til forhandlingerne, hvor det fremgår, at Rusland kræver et stop for Natos udvidelse mod øst.

USA og Nato har signaleret, at Natos politik med at holde dørene åbne for nye medlemslande vil fortsætte.

- Vi vil hjælpe Ukraine frem mod et Nato-medlemskab, sagde Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, mandag.

/ritzau/Reuters