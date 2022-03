Ukraines præsident har bedt USA om mere hjælp

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har spurgt USA's præsident om mere hjælp, i takt med at Ukraine kommer under voksende pres fra russiske styrker.

Det er sket i et telefonopkald mellem Zelenskyj og præsident Joe Biden lørdag.

- Som en del af den vedvarende dialog havde jeg en ny samtale med USA's præsident. Dagsordenen indeholdt spørgsmål som sikkerhed, økonomisk støtte til Ukraine og fortsættelsen af sanktionerne mod Rusland, skriver Zelenskyj på Twitter.

Ifølge Det Hvide Hus varede opkaldet omkring en halv time.

Biden fremhævede i opkaldet de skridt, som USA og dets allierede allerede har taget for "at øge Ruslands omkostninger ved aggression mod Ukraine".

Han kom også ind på de skridt, som private virksomheder har taget, for at isolere Rusland fra resten af verden.

Det gælder for eksempel de amerikanske betalingsgiganter Visa og Mastercard, der tidligere lørdag meddelte, at selskaberne vil standse for russiske betalinger.

Zelenskyj talte også til det amerikanske Senat lørdag. Her opfordrede han USA til enten at lukke luftrummet over Ukraine eller til at hjælpe med at få sendt kampfly til landet, som de ukrainske styrker kan bruge i kampen mod Rusland.

Østeuropæiske Nato-lande har en række russiskproducerede fly til rådighed, som det ukrainske militær er bekendt med.

De stammer fra sovjettiden, men har i flere tilfælde været i brug frem til i dag.

- Der er virkelig brug for de fly. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at hjælpe regeringen med at facilitere transporten, sagde Senatets flertalsleder, demokraten Chuck Schumer.

Våben, ammunition og andre militære midler er allerede blevet sendt til Ukraine fra vestlige allierede, som også har indført omfattende sanktioner mod Moskva.

I Kongressen i Washington D.C. er der bred opbakning til at bruge ti milliarder dollar, svarende til knap 67 milliarder kroner, til militær støtte og humanitær hjælp til Ukraine.

/ritzau/AFP