Ukraines præsident i Davos: Stop al handel med Rusland

Zelenskyj mener, at krigen kunne have været undgået, hvis Rusland var blevet påført hårdere sanktioner.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger mandag, at "vi er gradvist ved at tvinge besættelsesmagten væk fra vores territorier".

Det sker i en tale via video ved åbningen af Verdens Økonomiske Forum i Davos i Schweiz. Her siger Zelenskyj også, at "krigen kunne have været undgået, hvis Rusland var blevet påført hårdere sanktioner".

- Indstil al handel med Rusland nu, og indfør maksimale sanktioner, siger Zelenskyj, som vil se en olieembargo mod Rusland, en blokade af landets banker og en tilbagetrækning af alle udenlandske virksomheder i landet.

Han tilføjer, at Ukraine har brug "for alle de våben, som vi beder om".

Verdens Økonomiske Forum finder årligt sted i Davos i januar. Det er i år udskudt til maj på grund af coronapandemien.

Flere end 3000 ledere, økonomer og toppolitikere fra 115 lande plejer at deltage.

En ukrainsk delegation er med i selve Davos. Den har medbragt fotos og anden dokumentation for formodede russiske krigsforbrydelser og grusomheder i Ukraine.

Flere medlemmer af delegationen skal tale i den schweiziske alpeby - deriblandt Anatolij Fedoruk, borgmester i Butja, hvor russeres drab på civile har vakt afsky over hele verden.

Ud over krigen i Ukraine kommer Davos-mødet til at handle om den globale opvarmning, om stigende priser på mad og brændsel og om pandemien og andre kriser for verdens sundhedssektorer.

Europas grundlæggende værdier - demokrati, frihed og tolerance - har præget møderne, hvor det er hensigten at bringe ledende politikere og ledere fra forskellige dele af erhvervslivet tættere sammen.

Sidste år blev der arrangeret et digitalt møde, hvor Ruslands præsident, Vladimir Putin, var blandt talerne. I år er både russiske politikere og forretningsfolk udelukket fra at deltage.

/ritzau/Reuters