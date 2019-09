Ukraines præsident: Kun min lille søn kan presse mig

- Ingen kan presse mig, for jeg er præsident for et uafhængigt land, siger Zelenskij i udtalelse om Trump.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har spøgefuldt sagt, at den eneste person, som kan presse ham til noget, er hans seks år gamle søn.

Udtalelsen er faldet, efter at Ukraine er komme til at spille en central rolle i sagen omkring en mulig rigsretsproces i USA.

Ukraines leder skal ifølge amerikanske medier have været udsat for pres fra præsident Donald Trump. Han skulle have forsøgt at få Kijev til at indlede en korruptionsefterforskning omkring Joe Biden - USA's tidligere vicepræsident og Trumps måske farligste rival ved præsidentvalget næste år.

- Ingen kan presse mig, for jeg er præsident for et uafhængigt land, siger Zelenskij til den russiske nyhedskanal Rossiya 24 fra New York.

- Ingen kan presse mig, for jeg er præsident for et uafhængigt land, siger Zelenskij, som var en populær komiker, inden han tidligere i år overraskende blev valgt til sit lands højeste embede.

Zelenskij og Trump skal senere onsdag mødes i Washington i forbindelse med FN's Generalforsamling.

Demokraterne i USA har reageret på rapporter om, at Trump angiveligt har forsøgt at presse Ukraine til at finde snavs på Biden.

Trump skulle ifølge avisen The Washington Post have tilbageholdt militærbistand til Ukraine for at få ukrainske myndigheder til at undersøge Bidens søn, Hunter, der har siddet i bestyrelsen i et ukrainsk energikonsortium.

Den amerikanske præsident har imidlertid afvist anklagerne.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, har bebudet en igangsættelse af en rigsretssag mod Donald Trump.

Præsidenten kommenterede Pelosis udmelding flere gange natten til onsdag i opslag på Twitter.

/ritzau/AFP