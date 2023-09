Ukraines præsident mener Putin stod bag Prigozjins død

Ukraines præsident sagde fredag, at Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin blev dræbt efter ordre fra Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Han dræbte Prigozjin. Det er i hvert fald den information, som vi alle sidder med, og vi har ingen anden, sagde Zelenskyj fredag ifølge Reuters.

Han sagde, at hændelsen er tegn på, at Putin er "politisk svag".

Zelenskyj fremlægger ingen beviser for sit udsagn.

I Moskva kaldes påstanden om, at Putin skulle have beordret Wagner-lederens død, for "en absolut løgn".

Prigozjin døde sammen med ni andre i et flystyrt mellem Moskva og Sankt Petersborg den 23. august under stadigt uopklarede omstændigheder.

Styrtet skete to måneder efter et kortvarigt oprør mod den russiske militære ledelse, som Wagner-lederen stod bag.

I flystyrtet, der involverede et fly af typen Embraer Legacy 600, døde desuden to Wagner-løjtnanter og fire af Prigozjins livvagter.

Ved det kortvarige oprør i juni marcherede Wagner-gruppen mod den russiske hovedstad. Marchen endte med, at der blev indgået en aftale mellem Putin og Wagner-gruppen.

Putin beskrev oprøret som en "kniv i ryggen". Han kaldte efterfølgende Prigozjin en talentfuld person, men han begik ifølge Putin "alvorlige fejl".

Mange kritikere af Putin er døde under uklare omstændigheder eller har været udsat for attentater i de 23 år, han har været ved magten

Putin-talsmanden Dmitrij Peskov har antydet, at efterforskningen af flystyrtet kunne tyde på, at styrtet skete som følge af en overlagt handling.

- Det er klart, at der er forskellige teorier, som at der kan være tale om en bevidst grusomhed, sagde Peskov sidst i august.

/ritzau/Reuters