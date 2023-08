Ukraines præsident ønsker at modtage svenskbyggede kampfly

Ukraine har indledt snakke med Sverige om muligheden for at modtage svenskbyggede Gripen-kampfly.

Det fortæller Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, på et pressemøde lørdag med Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, ved sin side.

- Gripen er Sveriges stolthed. En sådan stolthed kan deles med Ukraine, siger Zelenskyj ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Samtidig fortæller Zelenskyj, at Ukraine hurtigst muligt vil opstarte en lokal produktion af CV-90 kampvogne, som han mener, at Ukraine har brug for flere af, fordi de "redder liv".

Kristersson indledte pressemødet med at fordømme Ruslands missilangreb på en central plads i byen Tjernihiv lørdag.

Missilet ramte et teater og et universitet, hvorved mindst fem blev dræbt og 37 blev såret.

- Det er et brutalt angreb, siger Ulf Kristersson.

Ukraines præsident er lørdag på besøg i Sverige sammen med den ukrainske førstedame. Ud over at mødes med Ulf Kristersson skal han besøge den svenske kongefamilie.

På mediet Telegram skriver han, at "det primære formål med besøget er at få styrket de ukrainske landstyrker, at få udviklet det bilaterale samarbejde i forsvarsindustrien og i den europæiske integration og fælles sikkerhed i det euroatlantiske rum".

Sveriges forsvarsminister, Pål Jonson, meddelte tirsdag, at den svenske regering planlægger en donation til en værdi af 3,4 milliarder svenske kroner.

Donationen vil primært bestå af ammunition og dele til udstyr, som allerede er blevet doneret.

Støttepakken bliver Sveriges 13. af slagsen siden krigens begyndelse.

I alt har Sverige foretaget donationer til Ukraine til en værdi af næsten 20 milliarder svenske kroner.

Danmark har ifølge Udenrigsministeriet doneret for cirka 11,1 milliard kroner i militær støtte og cirka 2,5 milliarder kroner i civil støtte.

