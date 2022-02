Ukraines præsident om russisk invasion: De taler om onsdag

Zelenskij har erklæret onsdag for "sammenholdets dag" i Ukraine. Den dag kan invasionen begynde, siger han.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at han har hørt, at onsdag kan blive den dag, Rusland invaderer landet.

- De siger, at 16. februar kan blive den dag, hvor invasionen finder sted. Vi vil gøre det til en sammenholdets dag, siger Zelenskij mandag aften i en tale til nationen.

- De forsøger at skræmme os ved at nævne en dato for begyndelsen på en militær aktion.

Præsidenten siger ikke, hvem der har peget på netop denne dato.

Men amerikanske medier har skrevet, at USA's regering mener, at de russiske styrker kan være klar denne dato, hvis Ruslands præsident, Vladimir Putin, giver ordre til invasion.

Amerikanske efterretninger peger på, at der nu er omkring 130.000 russiske soldater omkring Ukraine.

Rusland har afvist, at det skulle have planer om at angribe Ukraine.

Tidligere mandag antydede den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, at Rusland er klar til at fortsætte forhandlinger med vestlige lande om den spændte situation.

Mandag aften dansk tid siger en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, at USA ikke mener, at Putin har taget en "endelig beslutning" om, hvorvidt han vil invadere Ukraine.

Men Putin "kan agere med ingen eller kort varsel", siger talsmand John Kirby.

Fra det amerikanske udenrigsministerium lyder meldingen mandag aften dansk tid, at USA ikke har set nogen "håndgribelige tegn på nedtrapning" ved grænsen mellem Rusland og Ukraine.

Men der er stadig en chance for, at diplomatiet kan virke, siger talsmand Ned Price.

- Vi tror på, at der stadig er et vindue til at løse dette via dialog og diplomati, siger han.

Fra tysk side ankommer forbundskansler Olaf Scholz tirsdag på besøg hos Putin i Moskva. Scholz mødtes med Zelenskij i den ukrainske hovedstad, Kijev, mandag.

Amerikanske medier har - med baggrund i efterretningsrapporter - spekuleret i, at Rusland kan indlede et angreb, efter at Scholz' besøg hos Putin er overstået, skriver nyhedsbureauerne dpa og AFP.

Zelenskij har hidtil forsøgt at nedtone, at et russisk angreb kan være nært forestående.

I sin tale til nationen mandag aften siger han, at han har underskrevet et dekret om, at onsdag er "sammenholdets dag" i Ukraine.

Det indebærer blandt andet, at folk skal hænge det ukrainske flag op og bære landets blå og gule farver.

/ritzau/Reuters