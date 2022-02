Ukraines præsident overvejer at bryde bånd til Rusland

Ukraine vil overveje at bryde sine diplomatiske bånd til Rusland.

Det siger den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, efter det seneste døgns udvikling i konflikten mellem de to nabolande.

- Jeg har modtaget en anmodning fra udenrigsministeriet om at undersøge spørgsmålet om at afbryde båndene mellem Ukraine og Rusland, siger han.

At have diplomatiske bånd til andre lande betyder blandt andet, at man sender repræsentanter til modpartens ambassade.

Zelenskij siger tirsdag desuden, at der bør indføres sanktioner mod Rusland straks. Der er ingen grund til at vente på yderligere optrapning, lyder det.

Striden mellem Ukraine og Rusland er blevet intensiveret, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, mandag aften anerkendte de østukrainske udbryderregioner Donetsk og Luhansk som værende uafhængige.

Regionerne ligger i Donbas-regionen i det østlige Ukraine.

Ifølge Zelenskij er Putins melding en forløber for yderligere russisk offensiv.

- Vi tror, at Rusland med denne beslutning prøver at danne et juridisk grundlag for yderligere militær aggression mod Ukraine og dermed en overtrædelse af alle internationale forpligtelser, siger Zelenskij.

Det russiske præsidentkontor har tirsdag meddelt, at man ikke har noget ønske om at bryde de diplomatiske bånd til Ukraine.

- Den russiske side er stadig åben for diplomatisk kontakt på alle niveauer.

- Det hele afhænger af vores modstander, siger Dmitrij Peskov, der er talsmand for det russiske præsidentkontor.

Han tilføjer, at en beslutning fra Ukraine om at bryde de diplomatiske bånd vil være "et ekstremt uhensigtsmæssigt scenarie, der vil gøre alt sværere".

Putins beslutning mandag om anerkendelse af to udbryderregioner blev taget efter et ekstraordinært møde i det russiske sikkerhedsråd.

Putins beslutning har ført til flere kraftige reaktioner fra Vesten.

