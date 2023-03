Ukraines præsident: Vi tilgiver ikke russerne for Butja

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger fredag, at Ukraine aldrig vil tilgive de russiske soldater, som stod bag påståede krigsforbrydelser i byen Butja, der ligger tæt på hovedstaden, Kyiv. Butja blev holdt besat i en periode på 33 dage byen i begyndelsen af krigen.

Da russerne opgav en oprindelige plan om at indtage Kyiv og var blevet drevet ud af den lille by Butja og nabobyen Irpin sidst i marts sidste år, fandt ukrainerne mange dræbte civile med hænderne bagbundet.

Frygtelige billeder fra den russiske besættelse gik verden rundt, og internationale efterforskere er ved at indsamle bevismateriale fra de to byer og andre områder, hvor russerne ifølge ukrainere begik grove krigsforbrydelser.

Russerne afviser beskyldningerne.

Zelenskyj beskriver Butja som "et symbol på grufulde forbrydelser" begået af den russiske besættelsesstyrke.

Under den kortvarige russiske besættelse af byen blev over 1400 mennesker dræbt - deriblandt 37 børn. Over 175 mennesker blev fundet i massegrave og torturkamre.

Ukrainerne har foretaget opgørelser med over 9000 registrerede russiske krigsforbrydelser i byen.

- Vi vil aldrig glemme ofrene for denne krig, og vi vil med sikkerhed bringe alle russiske mordere for retten. Vi vil aldrig tilgive det. Vi vil straffe hver eneste af de skyldige, siger den ukrainske leder.

Der er sent fredag planlagt mindehøjtideligheder for ofrene i forbindelse med årsdagen.

Blandt andre er ledere fra Kroatien, Slovakiet og Slovenien i Ukraine for at markere dagen, oplyser den kroatiske regering.

Kampe fortsætter i det østlige og sydlige Ukraine, hvor russerne har erobret territorium.

Indbyggere i Butja har i denne uge sagt til Reuters, at de dybe psykologiske ar fra den russiske besættelse vil tage generationer at komme sig over krigen.

