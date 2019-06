Ukraines præsident vil fred med Rusland og være i Nato

Under et besøg i Natos hovedkvarter siger præsident Zelenskij, at vejen frem fører Ukraine til Europa og Nato.

Ukraines nye præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at han er klar til at forhandle med Rusland for at få løst en militær konflikt i Østukraine.

Men han vil holde fast i den tidligere regerings mål: At Ukraine en dag bliver medlem af Nato.

Det siger Zelenskij tirsdag under et besøg i Natos hovedkvarter i Bruxelles. Her mødes han med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Ukraine skal forblive på "vejen, der fører til Europa og euroatlantisk integration" fremhæver han.

Zelenskij siger, at et af hans vigtigste mål som præsident bliver at få gennemført en intern reform om sikkerhed, der bringer landet tættere på Nato.

Det er den ukrainske præsidents første besøg i udlandet. Hans kommentar ventes at berolige vestlige regeringer, der har brugt mange politiske kræfter og penge på at hjælpe Ukraine.

/ritzau/Reuters