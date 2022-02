Spændingerne med Rusland må ikke føre til panik, mener Ukraines præsident, som vil have flere soldater.

Ukraines præsident vil have større hær og undgå panik

Ukraines væbnede styrker skal øges med 100.000 nye soldater over de næste tre år. Og soldaternes løn skal stige.

Det siger landets præsident, Volodimir Zelenskij, i en tale til parlamentet tirsdag.

Han tilføjer, at tiltaget ikke betyder, at en krig med Rusland er nært forestående. De 100.000 soldater føjes til en styrke på knap 250.000 tropper.

- Dette dekret er ikke, fordi vi snart vil have en krig, men så der i fremtiden vil være fred i Ukraine, siger Zelenskij.

Han opfordrer samtidig parlamentarikere til at forblive rolige og stå sammen. De må ikke blive paniske eller udnytte spændingerne med Rusland for at vinde point rent politisk, lyder budskabet fra præsidenten.

- Vi skal stå sammen i indenrigspolitikken. Du kan være i opposition til regeringen, men du kan ikke være i opposition til Ukraine.

- Du kan hade regeringen og præsidenten, men du kan ikke hade dit eget folk og skabe panik for egen politisk vinding, siger han.

Spændingerne mellem Ukraine og Rusland har været tiltagende over de seneste måneder. Rusland har optrappet militært ved grænsen til Ukraine.

Frygten i Ukraine og Vesten er, at Rusland gør klar til en invasion af landet.

Det har Rusland imidlertid flere gange afvist.

/ritzau/Reuters