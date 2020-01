Ukraines premierminister vil gå af for præsidentens skyld

For at fjerne tvivl om tillid til præsidenten har Ukraines premierminister tilbudt at trække sig, siger han.

Den ukrainske premierminister, Oleksij Hontjaruk, har fredag indgivet et opsigelsesbrev til landets præsident.

Det skriver den 35-årige Hontjaruk på Facebook.

- For at fjerne enhver tvivl om vores respekt for og tillid til præsidenten har jeg skrevet et opsigelsesbrev og givet det til præsidenten, skriver han.

Det fremgår ikke yderligere, hvorfor han har taget beslutningen.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, meddeler, at han vil overveje opsigelsen. Det oplyser det ukrainske præsidentkontor.

Hontjaruk var et ubeskrevet politisk blad, da han som advokat blev udpeget som Ukraines nye premierminister i august sidste år.

/ritzau/