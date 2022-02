Ukraines regering bekræfter missilangreb mod Kijev

Rusland begyndte fredag klokken 04.00 lokal tid - klokken 03.00 dansk tid - igen at beskyde både civile og militære mål forskellige steder i Ukraine.

Det siger præsident Volodimir Zelenskij fredag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han tilføjer, at ukrainske tropper angiveligt har stoppet russiske soldaters fremmarch på jorden fra de fleste retninger.

Meldingen fra præsidenten kommer, efter at Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, tidligere fredag morgen bekræftede, at der har været missilangreb mod den ukrainske hovedstad, Kijev.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sidst, vores hovedstad oplevede noget lignende, var i 1941, da den blev angrebet af Nazityskland.

- Ukraine besejrede den ondskab og vil også besejre denne. Stop Putin. Isolér Rusland. Kap alle bånd. Spark Rusland ud fra alle steder, skriver Kuleba på Twitter.

Ifølge Kijevs borgmester, Vitali Klitschko, er mindst tre personer blevet såret i hovedstaden, hvoraf en er i kritisk tilstand som følge af et missil, der ramte en boligblok.

Der har i løbet af natten til fredag været flere meldinger om eksplosioner i Ukraines hovedstad.

Adskillige udenlandske journalister i Kijev har meldt om mindst to store eksplosioner i hovedstaden.

- Vi modtager flere meldinger fra journalister på jorden i Ukraine om, at høje eksplosioner er blevet hørt i Kijev tidligt fredag morgen, skriver The Guardian.

Der er hørt yderligere tre eksplosioner i Kijev fredag morgen. Det oplyser CNN's journalist i den ukrainske hovedstad, Tim Lister.

Anton Gerasjtjenko, der er rådgiver for Ukraines indenrigsminister, oplyser, at Kijev angiveligt er blevet ramt af "krydser- eller ballistiske missiler" fredag.

Det skriver han på beskedtjenesten Telegram ifølge The Guardian. Han skriver desuden, at ukrainske styrker har skudt et russisk fly over Kijev ned.

Billeder og videoer på sociale medier viser angiveligt eksplosionerne i Kijev, der ud over at give et ordentligt brag lyser kraftigt op i nattens mørke.

Der har også fundet et missilangreb sted i den sydøstlige region Zaporizjzja. Angrebet har ramt en grænsepost, oplyser grænsemyndigheder.

Angrebet har efterladt flere dræbte og sårede, heriblandt grænsevagter, skriver Reuters.

Det oplyses ikke, hvor mange omkomne der er tale om.

Torsdag blev der også hørt eksplosioner i Kijev, da en militærbase i byen Brovary nær hovedstaden blev ramt af russiske krydsermissiler. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En lufthavn uden for byen kom også under angreb af russiske styrker.

Ukraines tidligere ambassadør i Østrig Olexander Stjerba har sagt, at han har hørt "to kraftige eksplosioner" omkring klokken 04.25 lokal tid. Det svarer til klokken 03.25 dansk tid.

Meldingerne om eksplosioner kommer, få timer efter at vestlige embedsmænd advarede om et storstilet angreb på Kijev.

/ritzau/