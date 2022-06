Næsten 2000 skoler i Ukraine er bombet siden Ruslands invasion for knap 100 dage siden. Selve Ukraines nationale hukommelse er dermed under angreb, mener professor

Ukraines skoler bliver lagt i grus af bomber. Det kan have fatale følger for landets fremtid

Ruslands snart 100 dage lange krig i Ukraine har ikke alene ført til de største flygtningestrømme i Europa siden Anden Verdenskrig og ifølge Unicef efterladt godt fem millioner børn med akut behov for humanitær hjælp.

Krigen risikerer også at have fatale langsigtede følger for det, der udgør selve rygraden i et lands økonomi og sammenhængskraft: skole og uddannelse.