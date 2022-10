Ukraines tidligere centralbank-chef efterlyst for millionsvindel

I en sag om underslæb for op mod 41 millioner kroner er Ukraines tidligere direktør for centralbank eftersøgt.

Den tidligere direktør for Ukraines centralbank er efterlyst i en sag om millionsvindel.

Det oplyser de ukrainske antikorruptionsmyndigheder ifølge Reuters.

Kyrylo Sjevtjenko fratrådte sin stilling som direktør i centralbanken i begyndelsen af oktober. Han meddelte, at det skyldtes et vaklende helbred.

Senere kom det dog frem, at han var blevet bekendt med efterforskningen af ham. Han er mistænkt for underslæb sammen med to andre medarbejder i en bank, han tidligere arbejdede for.

Ifølge avisen Financial Times drejer mistanken sig om svindel, da Kyrylo Sjevtjenko var bestyrelsesformand i den statsejede bank Ukrgazbank.

De tre mistænkte har ifølge myndighederne begået underslæb for et beløb, der svarer til cirka 41 millioner kroner.

Kyrylo Sjevtjenkos tid i Ukrgazbank strakte sig over en periode fra 2014 til marts 2020. Han blev udnævnt til chef for den ukrainske centralbank i juli 2020.

Mandag er Sjevtjenko så sat på listen over eftersøgte personer.

I et opslag på Facebook skrev han i begyndelsen af oktober selv om sin opsigelse.

- Kære venner. På grund af sundhedsrelaterede omstændigheder, der ikke længere kan ignoreres, har jeg truffet en svær beslutning. Jeg trækker mig fra stillingen som direktør i Ukraines centralbank, skrev han.

Senere lød det, at han var under politisk pres i en gammel svindelsag. Han har ifølge Reuters nægtet sig skyldig.

Umiddelbart efter at han fratrådte sin stilling, kom det ifølge Financial Times frem, at han havde forladt Ukraine.

Det er uvist, hvordan det er lykkedes den tidligere direktør at rejse ud af landet. Mænd mellem 18 år og 60 år må ikke rejse ud af Ukraine, medmindre de har en tilladelse fra regeringen.

Også de to andre mistænkte i sagen er efterlyst, skriver Reuters.

/ritzau/