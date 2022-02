Ukraines tidligere komiker kan meget vel komme til at le sidst

Volodimir Zelenskij har før sagt, at Rusland vil trække sig tilbage uden at angribe. Han får muligvis ret.

Han var komikeren fra ukrainsk tv, der stik imod alle forventninger blev præsident.

Og nu tyder det sågar på, at Volodimir Zelenskij også får lov at le sidst, hvis russerne rent faktisk er gået i gang med at trække sine styrker tilbage fra Ukraines grænser uden at iværksætte et angreb - nøjagtigt som Zelenskij sagde til USA, at de ville.

Ved valget i Ukraine i 2019 var Zelenskij udfordrer til den siddende præsident, Petro Porosjenko.

Det blev indledningsvist opfattet som en joke, da Zelenskij besluttede sig for at gå efter posten. Men han vandt frem på befolkningens utilfredshed med den politiske situation og på sin popularitet som tv-stjerne, og det endte med en jordskredssejr med over 70 procent af stemmerne.

I tv-serien spillede han en skolelærer, som bliver præsident, efter at en af hans elever filmer hans svada mod korruption og lægger klippet på nettet.

Serien var et kæmpe hit og fangede tidsånden. Ukrainerne er nemlig trætte af omfattende korruption, fattigdom og brudte løfter fra politikerne.

I virkelighedens verden er den 44-årige Zelenskij præsident i en tid, der er vidne til den mest alvorlige standoff mellem Rusland og Vesten siden afslutningen på Den Kolde Krig for over 30 år siden.

Zelenskij har set Rusland omringe sit land med flere end 100.000 soldater, mens den amerikanske regering har advaret om, at en invasion kan finde sted "når som helst".

Den tidligere tv-stjerne tog det hele til sig og gjorde det, han er bedst til: Han fortalte sit land med flere end 40 millioner indbyggere, at de skulle slappe af og begynde at planlægge en fest.

- Hvad kan vi gøre? Kun én ting: Bevare roen, sagde han i januar.

- Vi vil fejre påske i april, og maj vil bestå af det samme som altid: Sol, helligdage, grillfester. Og inden længe er det sommer.

Dernæst erklærede han den 16. februar, som af en række amerikanske embedsmænd var blevet nævnt som mulig startdato for Ruslands invasion, for en national "samlingsdag".

Han opfordrede folk til at gå på gaden med flag og balloner.

Hårdknuden med Rusland om Ukraines drøm om at blive medlem af Nato kan meget vel komme til at definere Zelenskijs præsidentskab for de kommende år. Det vil kun tiden vise.

/ritzau/AFP