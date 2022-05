Ukraines udenrigsminister: Nato foretager sig intet

Ukraine kritiserer Nato for at være for passiv, men roser EU for at have truffet "epokegørende beslutninger".

I en usædvanlig hård kritik af Nato siger den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, at den vestlige alliance "bogstaveligt talt intet foretager sig på baggrund af Ruslands invasion af hans land".

Udenrigsministeren priser EU for at have truffet "revolutionære" beslutninger for at støtte Kyiv.

- Nato som en alliance, som en institution, er røget helt ud på sidelinjen og gør bogstaveligt talt ingenting. Jeg er ked af at sige det, siger Kuleba.

Han fremsætter kritikken på Verdens Økonomiske Forum i alpebyen Davos i Schweiz.

Han roser samtidig Bruxelles for at have truffet "revolutionære, epokegørende beslutninger, som de ikke engang selv havde ventet at træffe."

Da Rusland indledte dets massive angreb på Ukraine den 24. februar, var det i den ukrainske befolkning den udbredte forventning, at det ville være Nato - og ikke EU - som ville komme deres land til undsætning.

- I begyndelsen af krigen var det en udbredt følelse i offentligheden, at Nato var den stærke kraft - og at EU kun ville være i stand til at give udtryk for forskellige former for bekymringer, siger den ukrainske topdiplomat og tilføjer:

- Men krig er altid en prøvelse, som river maskerne væk, siger Kuleba.

Han tilføjer dog, at visse "Nato-allierede hjælper os".

Den ukrainske regering har længe klaget over manglende klarhed fra Nato's side omkring en optagelse af Ukraine.

EU har indført en langt række sanktioner mod Rusland, og der arbejdes på at få en olieembargo på plads mod landet.

/ritzau/Reuters