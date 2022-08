Ukrainsk atomkraftværk genoptager drift efter brand

Det store ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja er gået i gang med at genoptage driften af to reaktorer, der torsdag blev lukket.

Det siger Zaporizjzjas guvernør fredag.

Reaktorerne er de to, der endnu virker på atomkraftværket. De blev lukket torsdag på grund af en brand, der skadede nogle elkabler.

Atomkraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

I de seneste uger har optrappede kampe nær Zaporizjzja-værket skabt bekymring. FN har advaret om faren for en atomkatastrofe.

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk. Målet skal være at lede strømmen fra værket til Krim-halvøen, som russerne annekterede i 2014.

Det Internationale Atomagentur (IAEA) har planer om at sende en delegation til Zaporizjzja for at inspicere kraftværket.

/ritzau/Reuters