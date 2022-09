Ukrainsk atomkraftværk mister igen forbindelse til strømkabel

Atomkraftværket Zaporizjzja har taget et reservekabel i brug, efter at det blev afkoblet fra hovedkablet.

Det store ukrainske atomkraftværk Zaporizjzja har lørdag igen mistet forbindelsen til dets primære strømkabel.

Det oplyser Det Internationale Atomagentur (IAEA) i en udtalelse.

- Ukraines atomkraftværk Zaporizjzja er endnu en gang blevet afkoblet fra det sidste tilbageværende, primære strømkabel, lyder det.

- Men værket bliver ved med at levere strøm gennem et reservekabel, er det i dag blevet oplyst til IAEA, skriver FN-agenturet.

Det er under to døgn siden, at et IAEA-inspektører ankom til kraftværket.

Ifølge de internationale inspektører har ukrainske ansatte fortalt, at det fjerde - og altså sidste - strømkabel lørdag er ude af drift.

Atomkraftværket har allerede tidligere mistet forbindelsen til de tre andre primære strømkabler. Det skriver IAEA i sin udtalelse.

Kraftværket blev i marts overtaget af russiske styrker.

De seneste uger har luftangreb nær værket fået blandt andet IAEA til at slå alarm og advare om sikkerheden ved værket.

Ukraine og Rusland har beskyldt hinanden for at stå bag angrebene.

Embedsmænd i Ukraine har hævdet, at Rusland har overtaget kontrollen med værket for at frakoble det Ukraines netværk.

Målet er angiveligt at lede strømmen fra atomkraftværket til den sydlige Krim-halvø, som russerne annekterede i 2014.

Zaporizjzja ligger i det sydøstlige Ukraine nær byerne Mykolajiv og Mariupol.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere advaret om, at situationen ved Zaporizjzja kan udløse en global atomkatastrofe.

/ritzau/AFP