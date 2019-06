Ukrainsk delegation udvandrer i protest fra Europarådet

Det er en skuffelse, at Europarådets parlamentarikere lukker Rusland ind, siger Ukraines præsident.

Ukraines delegation i Europarådets Parlamentariske Forsamling (Pace) udvandrer.

Det sker i protest mod, at russiske politikere har fået lov til at vende tilbage til den europæiske organisation, der beskæftiger sig med menneskerettigheder.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at han er skuffet over beslutningen om at lukke Rusland tilbage til Europarådet.

Lederen af den ukrainske delegation, Volodimir Arijev, meddeler, at de ukrainske politikere indstiller deres arbejde i organisationen. Europarådet har i øvrigt intet med EU at gøre.

Pace vedtog tidligt tirsdag at hilse den russiske delegation velkommen tilbage. Den russisk delegation blev smidt ud af forsamlingen efter den russiske annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014.

- Jeg er skuffet over en Pace-beslutning, som uden restriktioner bekræfter den russiske delegations rettigheder, siger Zelenskij på Facebook.

Han føjer til, at han har diskuteret sagen med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, i sidste uge.

- Jeg forsøgte at overbevise Macron og Merkel om, at den russiske delegations tilbagevenden til Pace kun er mulig, når russerne opfylder forsamlingens hovedkrav.

- Det er en skam, at vores europæiske partnere ikke lyttede til os, skriver han.

/ritzau/AFP