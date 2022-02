Ukrainsk deltager trækker sig fra Eurovision

Et besøg på den russisk-kontrollede halvø Krim får nu vinderen af det ukrainske grandprix til at trække sig.

Konflikten mellem Rusland og Ukraine får betydning for Ukraines deltagelse ved Eurovision. Det skriver Sky News.

Vinderen af Ukraines nationale melodigrandprix, Alina Pash, skriver onsdag på det sociale medie Instagram, at hun trækker sig fra konkurrencen.

Tirsdag skrev BBC, at Alina Pash var blevet suspenderet af den ukrainske melodigrandprix-arrangør.

Det skete, fordi Alina Pash er mistænkt for at have overtrådt ukrainsk lovgivning, da hun i 2015 besøgte halvøen Krim.

Artiklen fortsætter under annoncen

Krim har siden 2014 været under russisk kontrol.

Ifølge ukrainsk lovgivning er det ikke tilladt for ukrainere at rejse til Krim-halvøen uden forudgående tilladelse fra myndighederne. Indrejsen skal desuden ske gennem Ukraine.

Alina Pash har, ifølge Sky News og hende selv, vist dokumentation for, at hun ikke rejste til Krim gennem Rusland.

Den oplysning vil arrangøren af det ukrainske melodigrandprix have enten be- eller afkræftet af de ukrainske myndigheder.

Uanset hvad udfaldet bliver, har Alina Pash dog valgt at trække sig fra konkurrencen.

Alina Pash vandt lørdag det ukrainske melodigrandprix med sangen "Forgotten Ancestors". En sang, der handler om ukrainernes historie.

/ritzau/