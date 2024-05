Ukrainsk drone fløj rekordlangt ind i Rusland

En ukrainsk drone ramte et russisk olieanlæg efter at have fløjet en rekordafstand på 1500 kilometer, siger kilder i Kyiv torsdag til Reuters.

Det ukrainske droneangreb var rettet mod et russisk olieproduktionsanlæg i Bashkiria-regionen torsdag, hedder det. Operationen var udført af sikkerhedstjenesten SBU.

Kilderne siger, at der også blev rettet angreb mod oliedepoter i Krasnodar-regionen i det sydlige Rusland.

- SBU har endnu engang bevist, at det har magtfulde teknologiske løsninger, som kan påføre fjenden smertelige slag, siger de.

Russiske redningstjenester siger, at der ikke er sket skader på pumpestationen på Salajat raffinaderiet i Bashkortostan, som tilhører den russiske energigigant Gazprom.

- Der er ingen brand, og ingen er kommet noget til, siger det russiske katastrofeministerium på sociale medier.

Lokale myndigheder melder om røgsøjler ved raffinaderiet efter droneangrebet, men siger, at det fungerer som normalt.

Angrebet fandt sted, mens Rusland markerede "Sejrsdagen" 9. maj, hvor russerne fejrer sejren over det nazistiske Tyskland den 9. maj 1945.

Sejren over Nazityskland under Anden Verdenskrig markeres over flere dage af russerne, men det er officielt den 9. maj, som er blevet fastsat som "Sejrsdagen"

Putin har igen og igen erklæret, at krigen mod Ukraine er en eksistentiel kamp mod "nazisme".

/ritzau/Reuters