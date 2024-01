Ukrainsk drone har ramt mål i Sankt Petersborg

Ukraine hævder at have ramt mål i den russiske storby Sankt Petersborg med en hjemmelavet drone, som tilbagelagde 1250 kilometer.

Det siger en minister i den ukrainske regering til nyhedsbureauet Interfax-Ukraine.

En militær kilde i den ukrainske hær sagde tidligere til nyhedsbureauet Reuters, at en olieterminal i Sankt Petersborg blev ramt som "led i en ny indsats i denne region".

- I aften ramte vi målet, og dette våben fløj nøjagtigt 1250 kilometer, siger Oleksandr Kamishin, som er minister for strategiske industrier med ansvar for våbenproduktion.

Han blev citeret for udtalelsen i den schweiziske by Davos ved World Economic Forum. Reuters er ikke umiddelbart i stand til at verificere hans påstand torsdag.

En russisk udpeget embedsmand i Ukraine sagde tidligere, at Ukraine forgæves havde forsøgt at ramme en olieterminal i Østersøen med en drone natten til torsdag.

Ukraine har forsøgt at udvikle og producere angrebsdroner med længere og længere rækkevidde for at stå bedre i krigen mod russerne, som løbende foretager luftbombardementer med missiler og droner.

Ukraine har navnlig anvendt droner og missiler ved angreb på Krim-halvøen i Sortehavet, som blev annekteret af Rusland i 2014.

/ritzau/Reuters