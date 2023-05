Ukrainsk enhed: Russisk brigade er flygtet fra Bakhmut

En ukrainsk militærenhed siger onsdag, at den har sendt en russisk brigade på flugt fra frontlinjen ved byen Bakhmut.

Det kommer, dagen efter at chefen for den russiske paramilitære Wagner-gruppe, Jevgenij Prigozjin, meddelte, at soldater fra Ruslands hær var flygtet fra Bakhmut.

- Vores hær flygter. Den 72. brigade har her til morgen smidt tre kvadratkilometer væk, hvor jeg har mistet omkring 500 mand, sagde Wagner-chefen tirsdag.

En russisk brigade består typisk af flere tusinde mænd.

I en udtalelse skriver en ukrainsk enhed:

- Det er sandt. Prigozjins melding om, at den 72. brigade er flygtet fra Bakhmut-området og om de 500 lig, Rusland har efterladt sig, er sand.

Enheden deler en video fra den nationalistiske Azov-bataljon, der oplyser, at Azov-styrker har "besejret" den russiske brigade.

Russiske militærkøretøjer er ødelagt, og der er taget et "betydeligt" antal fanger, lyder det i videoen. Et område på seks kvadratkilometer er vundet tilbage fra russisk kontrol, siger lederen af den ukrainske enhed.

Onsdag aften bekræfter den ukrainske hærchef, general Oleksandr Syrskyj, at russiske styrker i dele af Bakhmut har trukket sig to kilometer tilbage.

Oplysningerne er ikke bekræftet fra forsvarsministeriet i Moskva.

Siden sidste uge har Prigozjin gentagne gange truet med, at han vil trække sine styrker ud af Bakhmut, hvis Ruslands militær ikke leverer mere ammunition til Wagner-gruppen.

I sine seneste bemærkninger onsdag siger han, at hans soldater kun har modtaget omkring en tiendedel af, hvad de har brug for.

Bakhmut har længe været centrum for de blodigste og længstvarende kampe under krigen i Ukraine. Den har fået tilnavnet "kødhakkeren" på grund af de tusindvis af soldater, der er blevet dræbt her.

Byen har ikke den store betydning rent strategisk, men er blevet et vigtigt symbol for både ukrainske og russiske styrker.

