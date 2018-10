Filminstruktør i russisk fængsel får EU-pris for frie tanker

42-årige Oleg Sentsov sidder i russisk fængsel. Han hædres nu med EU-Parlamentets menneskerettighedspris.

Den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov, som sidder i russisk fængsel, modtager årets Sakharovpris.

Sakharovprisen er Europa-Parlamentets årlige pris for tankefrihed.

Den 42-årige ukrainer har kritiseret Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim, og han var aktiv i oprøret mod Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovitj i vinteren 2013-14.

Han har siddet i russisk fængsel siden 2014, da han blev anholdt på Krim og siden idømt en lang straf. Han var på det tidspunkt i gang med at lave filmen "Næsehorn".

Ukraineren har i en lang periode sultestrejket bag tremmer, og Rusland har holdt ham i live med drop.

- Hans øjeblikkelige løsladelse er nødvendig, da hans helbred ikke er godt, siger EU-Parlamentets formand, Antonio Tajani, i forlængelse af offentliggørelsen.

Prisen, der ledsages af 50.000 euro, uddeles normalt ved en ceremoni 12. december. Årets prismodtager vil ikke kunne deltage.

Sentsov debuterede som filmmager i 2011 med lavbudgetfilmen "Gamer" til blot 130.000 kroner. Han stod bag både manuskript, instruktion og produktion.

Filmen blev vist på flere filmfestivaler i Europa.

Den 42-årige ukrainer var også med i oprøret mod den daværende prorussiske præsident Viktor Janukovitj i Ukraine.

Janukovitj flygtede til Rusland i 2014, og Rusland rykkede ind og overtog Krim, hvilket har ført til sanktioner fra blandt andet EU.

Sentsov er dømt for brandstiftelse af partikontorer på Krim og for planer om at sprænge en statue af Lenin i luften.

Rusland hævder, at Oleg Sentsov har erkendt sin skyld i dette. Men det har filminstruktørens advokat afvist.

/ritzau/