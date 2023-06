Ukrainsk flygtningebarn meldes dræbt i brand i Tyskland

En brand i en flygtningebolig i den tyske by Apolda menes at have kostet en niårig ukrainsk flygtning livet.

Det oplyser Georg Maier, der er indenrigsminister i delstaten Thüringen i det centrale Tyskland.

- Et barn, der søgte ly for Putins (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) bomber med sin familie, er død i dag. På en dag som i dag fortvivles man, skriver indenrigsministeren på det sociale medie Twitter.

Efter branden, der fandt sted tidligt søndag morgen, meldte politiet om et dødsfald. Den niårige dreng havde været savnet, siden branden startede, oplyser politiet.

Men der skal en endelig retsmedicinsk undersøgelse til for at kunne bekræfte, at der er tale om den niårige. Politiet forventer at have resultaterne af den retsmedicinske undersøgelse mandag.

Branden brød ud i en dagligstue i flygtningeboligen tidligt søndag morgen. 245 personer, herunder mange børn, måtte forlade stedet, meddeler politiet.

Meldingerne om antallet af sårede i branden varierede i løbet af søndag. Til sidste skrev politiet i en udtalelse, at 11 personer modtog behandling, og at ni personer blev bragt til hospitalet.

Lokaladministrationen sørgede i løbet af søndag for tæpper, vand og babymad for stedets beboere.

Beboerne endte med at blive bragt til et modtagecenter for flygtninge i den nærliggende by Hermsford. Der skal de bo midlertidigt, siger en talskvinde.

Sent søndag var efterforskningen af brandårsagen stadig i gang.

Den offentlige anklager i Thüringen har iværksat en undersøgelse, siger en talsmand for politiet.

Tysklands indenrigsminister, Nancy Faeser, udtrykte sin sympati for de, der er påvirket af branden.

- Undersøgelserne af baggrunden er i gang. De føderale sikkerhedsmyndigheder udveksler konstant information med politiet i Thüringen og er klar til at hjælpe hvornår som helst, skriver hun på Twitter.

/ritzau/dpa