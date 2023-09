Ukrainsk luftværn kæmper mod russisk luftangreb over Lviv

Ukraines luftværn er natten til tirsdag i aktion igen, efter at Rusland har sendt luftangreb ind over den vestukrainske by Lviv, som ligger tæt på grænsen til Polen.

Det oplyser byens borgmester, Andrij Sadovyj, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Borgmesteren skrev kort før klokken 04.00, at der var "en trussel" om et angreb, og at luftværnet var kommet på arbejde.

- Vær sød ikke at forlade beskyttelsesrummene, lød det fra borgmesteren.

Sadovyj har endnu ikke givet nogen meldinger om, hvorvidt nogen skulle være omkommet eller blot kommet til skade i angrebet. Der foreligger umiddelbart heller ingen informationer om materiel skade under angrebet.

