Ukrainsk militær: Vi kæmper stadig om Bakhmut

Ukrainske styrker kæmper fortsat med russiske styrker om kontrol over den lille by Bakhmut, oplyser militæret. Det skriver Reuters.

Tidligere mandag hævdede Jevgenij Prigozjin, stifter af den berygtede paramilitære Wagner-gruppe, at der var blevet hejst et russisk flag over administrationsbygningen i Bakhmut.

De russiske styrker er "meget langt fra" at vinde kontrol over Bakhmut, siger en talsmand for Ukraines østlige militære kommando.

Talsmanden siger, at det er uklart, hvor de russiske styrker skulle have hejst deres flag.

Slaget om Bakhmut er det længstvarende og mest blodige under krigen.

Meldingen fra Prigozjin kom omkring midnat natten til mandag.

Han erkendte dog, at der stadig er ukrainske styrker i den vestlige del af byen.

I månedsvis har russiske styrker forsøgt at omringe og erobre Bakhmut, hvor der inden den russiske invasion sidste år boede 70.000 mennesker.

I udmeldinger tidligere i år hed det, at de russiske styrker ville bruge Bakhmut som udgangspunkt for yderligere angreb ind i Ukraine.

/ritzau/Reuters