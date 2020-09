Ukrainsk militærfly med kadetter styrtet - mindst 20 dræbt

Et ukrainsk militærfly er fredag forulykket i forbindelse med landing. Mindst 20 personer meldes omkommet.

Mindst 20 personer er omkommet, efter at et ukrainsk militærfly er styrtet.

Det oplyser Ukraines indenrigsministerium fredag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flyet styrtede i Kharkiv-regionen, som ligger i den østlige del af landet.

Ukraines luftvåben oplyser, at det er et fly af typen Antonov-26, som er styrtet. Det er et transportfly.

Om bord på flyet var besætning og kadetter.

Ukraines beredskab oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at flere er omkommet, end indenrigsministeriet har meldt om.

Ifølge beredskabet er mindst 22 personer dræbt i styrtet. Redningsarbejdere er ankommet til ulykkesstedet.

Det oplyses videre, at mindst to personer, som er i kritisk tilstand, er blevet bragt på hospitalet.

- Ligene af 22 personer er blevet fundet. To personer er såret, og søgningen efter fire personer fortsætter, oplyser beredskabet ifølge Reuters.

Styrtet skete cirka to kilometer fra en militærlufthavn og skal være sket i forbindelse med landing.

