Ukrainsk minister: Ukraine er i gang med nye offensiver

Ukrainske styrker har indledt flere nye offensiver i den østlige og sydlige del af landet. Det siger viceforsvarsminister Hanna Maljar lørdag.

De ukrainske soldater har presset russiske styrker tilbage i Donbas-regionen og har generobret flere områder, siger hun ifølge AFP.

- Der er fremskridt i alle retninger, siger Maljar.

Også omkring den ødelagte by Bakhmut er de russiske soldater blevet presset tilbage, tilføjer hun.

I det sydlige Ukraine er der voldsomme kampe. Her forsøger ukrainske styrker også at tage områder tilbage fra Rusland.

Ifølge viceforsvarsministeren har de russiske styrker lidt store tab. Den oplysning kan ikke umiddelbart bekræftes fra anden side.

Lørdag er striden mellem Ruslands militære ledelse og Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, eskaleret til nye højder.

Prigozjin hævder, at russiske styrker har dræbt tusinder af hans mænd i luftangreb. Lørdag sendte han sine mænd i retning mod Moskva, hvor præsident Vladimir Putin talte om et "væbnet mytteri".

Wagner-gruppen har i månedsvis kæmpet mod ukrainske styrker i og omkring blandt andet Bakhmut og har lidt store tab.

I en meddelelse lørdag foreslår Ukraines forsvarsministerium drillende de russiske soldater at rejse hjem til Rusland for at kæmpe dér.

- Hvorfor sidder de russiske soldater stadig i de mudrede skyttegrave i stedet for at komme deres kammerater på begge sider af konflikten til undsætning. Det er meget mere sikkert end at være oppe imod den ukrainske hær, lyder det ifølge AFP fra ministeriet.

Omkring klokken 19.30 dansk tid meddeler Prigozjin dog, at hans styrker nu vil stoppe deres fremrykning mod Moskva og vende tilbage til deres baser.

/ritzau/