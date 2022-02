Ukrainsk ministerium og statsbanker er ramt af hackerangreb

Ifølge Ukraine kan det ikke udelukkes, at Rusland står bag et hackerangreb mod ukrainske hjemmesider tirsdag.

En række hjemmesider tilhørende Ukraines forsvarsministerium, landets væbnede styrker og to statslige banker er tirsdag ramt af hackerangreb.

Det oplyser Ukraines kommunikationstilsyn i en udtalelse.

Det lyder desuden, at angrebet vurderes at kunne være russisk.

- Det kan ikke udelukkes, at den angribende part er begyndt på beskidte tricks, skriver tilsynet i en udtalelse med henvisning til Rusland.

Hackerangrebet kommer, på et tidspunkt hvor der er frygt for en mulig russisk invasion af Ukraine.

Rusland har opmarcheret over 100.000 soldater ved den ukrainske grænse. Den russiske hær har desuden udført militærøvelser i området.

De to statslige banker, der tirsdag er ramt, er Oschadbank og Privat24. Det er to af Ukraines største økonomiske institutioner.

På det ukrainske forsvarsministeriums hjemmeside er man tirsdag blevet mødt af en fejlmelding og en besked om, at siden "gennemgår teknisk vedligeholdelse". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Privat24 er blevet ramt af "et omfattende DDoS-angreb". DDoS står for distributed denial of service. Det betegner et hackerangreb, hvor gerningsmændene overbelaster en hjemmesides server.

