Ukrainsk OSCE-observatør beskudt og dræbt i Kharkiv

OSCE-medlemmet Maryna Fenina blev dræbt i Kharkiv, mens hun var ude for at hente forsyninger til sin familie.

En ukrainsk observatør ved navn Maryna Fenina fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) blev tirsdag dræbt i et artilleriangreb i byen Kharkiv.

Det oplyser OSCE i en erklæring på sin hjemmeside onsdag aften.

Ifølge OSCE's formand, den polske udenrigsminister, Zbigniew Rau, og OSCE's generalsekretær, Helga Maria Schmid, blev Maryna Fenina dræbt, mens hun var ude at hente forsyninger til sin familie.

- Maryna blev dræbt, mens hun hentede forsyninger til sin familie i en by, som er blevet forvandlet til en krigszone, udtaler de i en erklæring.

- I Kharkiv og andre byer og landsbyer i Ukraine rammer missiler, granater og raketter ned i boligblokke og bycentre og dræber og sårer uskyldige civile - både kvinder, mænd og børn.

OSCE kalder den dræbte observatør "et værdsat medlem" af OSCE's særlige overvågningsmission i Ukraine.

- På trods af gentagne opfordringer fra hele det internationale samfund og fra OSCE fortsætter den uprovokerede militæroperation mod Ukraine, skriver formanden og generalsekretæren.

OSCE fordømmer Ruslands angreb i boligområder, som forårsager død og ødelæggelse blandt civile.

I samme ombæring gentager OSCE sin opfordring til Rusland om at indstille fjendtlighederne og i stedet indgå i dialog.

OSCE er en samarbejdsorganisation, der opstod efter en sikkerhedskonference i den finske hovedstad, Helsinki, i 1975. Organisationen har fokus på afspænding, menneskerettigheder og frie valg.

OSCE består af 57 lande i Europa og Centralasien, herunder Rusland. De eksterne lande USA og Canada er medstiftere og medlem af organisationen.

Danmark har gennem årene været en aktiv deltager i OSCE. I 1990 blev et møde om menneskerettigheder afholdt i København, der også siden 1993 har været hjemby for sekretariatet for OSCE's parlamentariske forsamling, skriver Den Store Danske.

Danmark havde formandskabet for OSCE i 1997.

/ritzau/