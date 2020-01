Ukrainsk passagerfly var i brand før styrt i Teheran

Passagerflyet, som onsdag styrtede ned i Iran, var ifølge vidner i brand før ulykken og forsøgte at vende om.

Det ukrainske passagerfly, som onsdag styrtede ned ved Teheran i Iran, var i brand, før det ramte jorden.

Det fremgår ifølge nyhedsbureauet Reuters af den indledende efterforskning af ulykken, som kostede samtlige 176 personer om bord på flyet livet.

I rapporten fra Irans myndighed for civil luftfart citeres øjenvidner på jorden for at have set flammer fra Boeing 737-flyet, mens det stadig befandt sig i luften. Det understøttes af tilsvarende udsagn fra personer på et andet passagerfly, som passerede højt hen over ulykkesflyet.

Efter ulykken, som skete, få minutter efter at flyet var lettet fra en lufthavn i Teheran, var der spekulationer om, at den muligvis skyldtes et missilangreb mod flyet, men det er blevet afvist af Iran.

I timerne inden ulykken havde Iran gennemført et missilangreb mod to amerikanskledede baser i Irak, hvilket gav næring til spekulationerne.

Indtil videre er det antagelsen, at flyet ikke kunne holde sig i luften på grund af tekniske problemer. Det oplyste en canadisk efterretningskilde onsdag.

Ifølge den iranske myndigheds indledende efterforskning forsøgte flyet at vende om og søge tilbage mod lufthavnen i Irans hovedstad som følge af et "problem", skriver nyhedsbureauet AFP.

- Flyet, som oprindeligt havde kurs mod vest for at komme ud af luftfhavnszonen, drejede til højre efter et problem og var på vej tilbage mod lufthavnen, da det styrtede, oplyser myndigheden på sin hjemmeside.

Det fremgår ikke, hvilket problem der var tale om.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, opfordrede i en tv-transmitteret tale folk til at afstå fra "spekulationer", fremsætte konspirationsteorier eller drage forhastede konklusioner.

Han erklærede også den 9. januar for en national sørgedag.

- Det vigtigste for Ukraine er uden tvivl at finde årsagen til flystyrtet. Vi vil helt sikkert komme frem til sandheden, sagde den ukrainske præsident.

