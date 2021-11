Ukrainsk premierminister: Rusland står bag kupforsøg i Kijev

Regeringschef siger, at Rusland stod bag planer om at organisere et kup, der skulle vælte ukrainsk regering.

Den ukrainske premierminister, Denys Sjmyhal, siger, at Rusland "absolut" stod bag kupforsøg i Kijev.

Med henvisning til efterretningsoplysninger siger Sjmyhal tirsdag, at Rusland stod bag planer om at organisere et kup, der skulle vælte den ukrainske regering.

Sjmyhal var tirsdag i Bruxelles for at tale med ledende EU-politikere.

Han understregede her, at en af hovedgrundene til Ukraines ønske om at blive optaget i EU er, hvad han kalder russisk aggression, dets militære oprustning og dets annektering af Krim i 2014.

Det gælder også hybridangreb, som er aggressive, krigsagtige handlinger med andre midler.

- Vi har hemmelige data, som klart viser særlige intentioner om "at opildne til et kup", siger premierministeren.

Til et spørgsmål om, hvorvidt den russiske stat stod bag, svarer han "absolut".

Ifølge Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har Rusland samlet 115.000 soldater nær grænsen til Ukraine. Det er blandt andet på den annekterede Krim-halvø. Det er også i to regioner i øst, som er besat af prorussiske separatister.

Nato har tirsdag advaret Rusland i striden med Ukraine.

Også den danske udenrigsminister advarer Rusland.

- Vi ser en alvorlig militær opbygning nær grænsen til Ukraine, som er en trussel mod Ukraine. Det er vigtigt, at den form for intimidering, som Rusland forsøger at bruge over for Ukraine og resten af verden, ikke lykkes.

- Derfor skal der ikke herske tvivl om, at Danmark og Nato fuldt ud støtter Ukraines uafhængighed og territoriale integritet.

- Enhver form for ny indtrængen i Ukraine vil få alvorlige konsekvenser for Ruslands forhold til Vesten og resten af verden, siger Jeppe Kofod (S).

/ritzau/Reuters