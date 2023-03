Ukrainsk rådgiver: Putin kom for at se ruiner og grave

Den ukrainske præsidentrådgiver Mykhajlo Podoljak siger om præsident Vladimir Putins overraskende besøg i den russisk besatte havneby Mariupol i det sydøstlige Ukraine, at "forbryderen altid vender tilbage til gerningsstedet".

- Manden bag drabene på tusindvis af familier i Mariupol er vendt tilbage for at beundrede ruinerne og gravene. Et udtryk for kynisme og mangel på anger, skriver Podoljak i en tweet-kommentar.

Russiske nyhedsbureauer skriver, at Putin blev fløjet til Mariupol i helikopter dagen efter, han var på Krim. Han kørte rundt i flere bydele i Mariupol og besøgte en lokal familie.

Putin var lørdag på Krim under et besøg, der skulle markere niårsdagen for Ruslands annektering af halvøen fra Ukraine. Det rapporterer det statslige russiske tv.

Besøget på Krim var heller ikke på forhånd offentliggjort. Den russiske leder besøgte en kunstskole i byen Sevastopol. Putin var ledsaget af den lokale guvernør, Mikhail Razvozjajev.

Det var den 18. marts 2014, at Putin underskrev en traktat i Moskva og indlemmede Krim i Den Russiske Føderation.

Besøgene sker få dage efter, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) udstedte en arrestordre på Putin for krigsforbrydelser.

Mariupol, som ligger i Donetsk-regionen, var belejret af russiske styrker i flere måneder, før den faldt i maj. Indtagelsen af byen var Ruslands første større triumf i krigen.

Det er Putins første tur til Donbas-regionen, som består af Donetsk og Luhansk. Det er det nærmeste, den russiske præsident har været på krigens frontlinjer, siden han gav ordre til invasionen den 24. februar sidste år.

Kampen om Mariupol var en af krigens blodigste.

De ukrainske myndigheder har tidligere anslået, at mindst 25.000 mennesker blev dræbt under kampene om byen, og at mellem 5.000 og 7.000 af dem døde i ruinerne af sønderbombede huse.

Omkring 90 procent af byens boliger blev ifølge FN ødelagt eller beskadiget.